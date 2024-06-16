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Erdoğan, bir kez daha Özgür Özel ile görüştü

Erdoğan, bir kez daha Özgür Özel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i arayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

Erdoğan, İspanya-İtalya dönüşü uçakta verdiği röportajda Özel için "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler özgür özel recep tayyip erdoğan bayram
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