ODTÜ'den uzaktan eğitim kararı

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Üniversite Senatosu'nun, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi gündemiyle 4 Eylül 2020 tarihinde toplandığı ve güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürülmesi; uygulamalı saati olan dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirilmesine oy birliğiyle karar alındığını duyurdu. Kararda, tüm akademik birimlerde güz dönemi derslerinin tüm düzenlemelerinin uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yapılacağı bilgisi yer aldı. Kararda, eğitimin yüz yüze sürdürülebileceği bir ek süre kullanımının pandeminin seyrine göre değerlendirileceği bildirildi.

