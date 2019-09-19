''Oğlu, gelini, kardeşi terörist olarak yargılanan Yargıtay üyeleri var''

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan ve terör örgütü yöneticisi olmaktan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Ahmet Toker, bugünkü celseye SEGBİS ile katılırken, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Suçüstü hali ve hiçbir delil yokken, önceden hazırlanmış listelere göre gözaltına alınıp, tutuklandığını tekrarlayan Toker, bu durumun tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini zehirlediğini vurguladı. AİHM'in Anayasa Mahkemesi eski üyesi Alparslan Altan'la ilgili kararının kendisinin hukuksal durumuna tam olarak uygunluk gösterdiğini belirten Toker, "Şimdi en baştan usulden sakatlanan bu davalar esastan da sakatlanacaktır" dedi.

"OĞLU, GELİNİ, KARDEŞİ, DÜNÜRÜ TERÖRİST OLARAK YARGILANAN YARGITAY ÜYELERİ VAR"

Toker'in uluslararası hukuk ve kararlardan örnekleri sürdürmesi üzerine Heyete başkanlık eden Üye Hakim Abdurrahman Orkun Dağ, "Ülkemizin genel hukuksal profilini çizmekle zaman harcıyorsunuz. Kendinizle ilgili savunma yapmanız iyi olur" uyarısında bulundu.

Savunmasını yapma yönteminin kendisinin takdirinde olduğunu, ancak Heyete saygısından dolayı uyarıyı dikkate alacağını bildiren Toker, özetle şöyle konuştu:

"Hiçbir uluslararası kurum 15 Temmuz'u meşru görmüyor, ancak ben ve benim gibilerin terörist olduğuna da inanmıyorlar. Sadece uygar dünya değil. Yargıtay'da; oğlu, gelini, kardeşleri, dünürleri arasında bu şekilde terörist olarak yargılananlar var. Siyasileri, bakanları, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerini falan geçiyorum.

Bu şekilde yargılananların PKK'lıdan, IŞİD'liden farkı var mı? Peki Yargıtay'daki daire başkanları, üyeler, suçlanan oğulları, kızları, gelinleri, dünürlerinin terörist olduğuna inanıyor, onlarla irtibatını kesiyor mu?

Elbette inanmıyorlar ve irtibatlarını kesmiyorlar. Çünkü onları tanıyorlar. Ayrıca bunlar ya hiç tutuklanmıyor ya hemen tahliye ediliyor veya yargılamadan bağışık tutuluyor. Kimseyi incitmemek için isimlendirmiyorum, çünkü bu konuya girdiğimde hemen birilerinin tansiyonu yükseliyor.

Ülke çapında terör örgütü üyeliğinden mahkum edilip, sonra tahliye edilenlerin sayısı diğer tüm terör örgütleri üyelerinin sayısını aştı. Gerçek bir terörist ve terör örgütü tanımı ile karşı karşıya değiliz. Bu konuda yargının bulamadığı çözümü, kanun koyucunun bulacağını 6 celse önce söylemiştim. Bekleyip, göreceğiz."

Toker savunmasını, "Suçlamaların hiçbirini, hiçbir suretle kabul etmiyor, kesinlikle, kararlılıkla ve samimiyetle reddediyorum. Bu davanın önünde sonunda beraatle sonuçlanacağına inanıyorum" sözleriyle tamamladı.