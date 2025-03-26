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  3. Bakanlık harekete geçti: Eyleme katılan öğretmenler fişleniyor!

Öğrencilere destek olmak için greve giden öğretmenlerin listesi istendi

Öğrencilere destek olmak için greve giden öğretmenlerin listesi istendi
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde öğrencilerin yanında olma kararı veren ve grev yapan öğretmenlerin listesini istedi.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden özel ve kamu okul müdürlerine gönderilen mesajda, okullarında derse girmeyen öğretmen olup olmadığı soruldu.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; İlçe milli eğitim şube müdüründen, okul yöneticilerine yollanan WhatsApp mesajında, “Değerli müdürlerimiz. Bugün bir sendikanın malum gündemi protesto amacıyla ders bırakma eylemi yapacağı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Okullarımızda eyleme katılan öğretmen ve personel sayılarını saat 12.00’ye kadar bana özelden bildirmenizi istirham ediyorum” ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Öğretmenlerimizin protesto amacıyla iş bırakma kararı karşısında bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerine iletilen yazıda, öğretmenlerimiz fişlenmek istenmiştir” dedi.

Özçağdaş şöyle konuştu:

“Türkiye’yi eski karanlık dönemlerine götürmek; insanları, sendikacıları, kanaat önderlerini, siyasetçileri, gazetecileri, öğrencileri baskı altına alıp sindirmeye çalışmak, fişlemek, tutuklamak gibi bir çıkmaza sokmak isteyenlerin karşısında her zamankinden daha güçlü duruyoruz, duracağız.

Öğretmenlerimiz, uluslararası sözleşmeler ve anayasamızda güvence altına alınan, yargısal içtihatlarla da korunan, ‘örgütlenme özgürlüğü’ ve ‘sendikal faaliyet hakkı’ kapsamında ‘iş bırakma’ eylemi hakkına sahiptir.”

Cumhuriyet

Etiketler eğitim-sen ilçe milli eğitim müdürlüğü whatsapp öğretmenler
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