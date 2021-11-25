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Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığını protesto eden vatandaşlara hakaretler savurdu.

Ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıkar halk, iktidar mensuplarını kızdırdı. 

Son olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan yurttaşlara ağır hakaretler etti.

 Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ne demek 'sokaklara inelim!', 'Hükümet istifa!'... Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler öğretim üyesi ak parti protesto
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