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Öğretim üyesinin vahşice öldürülmesi davasında kan donduran detaylar

Öğretim üyesinin vahşice öldürülmesi davasında kan donduran detaylar
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İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin S.'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal A. hakkında karar verildi.

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin S.’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal A., ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BENİ İDAM EDİN"
S.'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın son duruşmasında sanık Kemal A., “Benim Aylin S.’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin S.’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatı orada oturuyor, alacağının derdine düşüyor. Avukatımın azledilmesini istiyorum. Gidin, araştırın bulacaksınız. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim. Benim burada elim kolum bağlı. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim belli, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini çocuklarımı korumak için yaptım” dedi.

Etiketler istanbul öğretim üyesi ölüm
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