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Oğuzhan Uğur, AK Partili Mustafa Varank'a Vedat Milor'u hatırlattı

Oğuzhan Uğur, AK Partili Mustafa Varank'a Vedat Milor'u hatırlattı
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Oğuzhan Uğur, aralarında Mustafa Varank'ın da yer aldığı AK Partili milletvekillerinin CHP lideri Özel'in açıkladığı CHP'nin boykot listesinde liste başındaki Espressolab'ın bir şubesine yaptığı ziyaret ile ilgili Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği için hakkında inceleme başlatılan Vedat Milor'u hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptıkları eylemlerin 6’ncı gününde bir boykot listesi açıkladı.

Boykot çağrısına Espresso Lab isimli kahveci zinciriyle başlayan Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espresso Lab’tan içmeyin. Bundan sonra Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindeki diğer AK Partili milletvekilleri TBMM'de verilen arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından kahve zinciri Espressolab'in Ankara'daki bir şubesini ziyaret etti.

AK Partili Varank, Espressolab'ten yaptığı paylaşımda "Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu destek ziyaretinin ardından Oğuzhan Uğur, önceki hafta ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında kendi YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı örtülü reklam soruşturmasını hatırlatarak "Vedat Milör'e Kent Lokantası'nda çektiği video için örtülü reklam soruşturması başlatılmıştı... Sokakta yükselen sesin partiler üstü olduğunu bizzat gördüm demiştim ya. İşte asıl sebep bu… Sana hak, bana yasak" ifadelerini kullandı.

Vedat Milor ocakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar'daki Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube'dan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlığıyla paylaşmış, Ticaret Bakanlığı da Vedat Milor'a "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Etiketler mustafa varank epressolab oğuzhan uğur vedat milor
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