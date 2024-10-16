Oğuzhan Uğur'dan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'na ders gibi sözler

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 6284 Özel Yayını'na Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın "mağdurum" açıklamasına verdiği yanıtla gündem oldu.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, ülkemizde kadın olmanın zorluklarını bir kez daha gözler önüne seren 6284 Özel Yayını'yla izleyiciyle buluştu.

Programı izleyenler arasında yer alan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler söz alıp kendisinin de konuklar gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" olarak oturması gerektiğini söyledi.

6284 sayılı Kanun'a karşı olan ve erkeklerin hakkını savunan tek sivil toplum kuruluşunun kendileri olduğunu söyleyen İnceler, 2 hafta önce bakanlığın önünde eylem yaptıklarını dile getirdi.

İnceler'in "mağduruz" açıklamasına Oğuzhan Uğur'un verdiği yanıt ise dikkat çekti. "Erkeklerin mağdurluk seviyesi yüzde kaçtır bilemem ama kadınların ve çocukların öldürülme seviyesi maalesef onun çok üzerinde şu anda." diyen Oğuzhan Uğur'un sözleri programa damgasını vurdu.