Okluk Koyu’nda 50 bin ağaç gitti !

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın Çevre ve Turizm Danışmanı Can Pulak, Marmaris Okluk koyunda yapılan ve 2019 yılında tamamlanması beklenen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu için 50 bin ağacın kesildiğini öne sürdü.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Can Pulak, Okluk Koyu'nda yaşananlarla ilgili tepkisini şöyle dile getirdi:

“KİMSE SES ÇIKARMIYOR”

“Cumhurbaşkanlığı'nın Marmaris Okluk'taki mütevazı yazlık evini yıkıp yerine görkemli binalar yapanlar, 50 bin ağacı kesti. Bunun hesabını kimse soramıyor. Medya korkuyor, bölge milletvekilleri ses çıkaramıyor. SÖZCÜ Başyazarı Rahmi Turan ve bazı yerel gazeteler de olmasa, Okluk Koyu'nda yaşananları kimsenin ruhu duymayacak. Şunu iyi bilin ki, bu hesabı doğanın kendisi görecek. Doğanın gücü indirecek iktidarı. Ormanları ve koyları imara açanlara, akarsuları ve dereleri HES'lere kurban edenlere, yeşilin göbeğine maden izni verenlere, o güzelim tabiat varlıklarımızın ve zenginliklerimizin canına okuyanlara öyle bir ders verecek ki hepimiz şaşırıp kalacağız.”

