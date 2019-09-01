Okul alışverişi cepleri yakıyor !

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin en çok kullandığı kırtasiye ürünlerinde ortalama fiyat artışının yüzde 28 olduğunu belirledi.

500 TL

Temel kırtasiye ürünlerinin toplam fiyatı

“Kriz yalnızca mutfağı değil, milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkiliyor” diyen Ağbaba, yaptığı hesaplamada şu noktalara dikkat çekti:

Eylül 2018’de ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masraf ortalama 350 TL’yi bulurken, bu yıl yapması gereken masraf ortalama 500 TL’yi buluyor.

Son 1 yılda kırtasiye malzemelerinin her birinde ortalama yüzde 6 ile yüzde 60 artış yaşandı.

Örneğin geçen yıl 1.75 TL olan kurşun kalem yüzde 42 zamlanarak 2.5 TL’ye, 2.5 TL olan kalem traş yüzde 60 zamlanarak 4 TL’ye, 2.5 TL olan silgi de yüzde 20 artışla 3 TL oldu.

Geçen yıl 7.5 TL olan 60 yapraklı defterin fiyatı yüzde 6 artışla 8 TL’ye, resim defterinin fiyatı 8.5 TL’den yüzde 41 artarak 12 TL’ye yükseldi.

Bağımlılık arttı

Pastel boyanın fiyatı 18.75 TL’den yüzde 28 artarak 24 TL’ye, okul çantası 110 TL’den yüzde 20 artışla 132 TL’ye çıktı.

Kalem kutusunun fiyatı da 11 TL’den 20 TL’ye, bir top A4 kâğıdın fiyatı 16 TL’den 23 TL’ye yükseldi.

Yine her bir ders için kullanılan yardımcı kaynak kitapların fiyatları 2018’de ortalama 30-40 TL arasındayken, bu yıl 50-65 TL arasına yükseldi.

Ağbaba, “Türkiye’de kâğıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık kırtasiye fiyatlarının artmasına neden oluyor. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma da etkiliyor. Temel kırtasiyeye harcanacak tutarın ortalaması asgari ücretle geçinen bir ailenin aylık ücretinin neredeyse dörtte biri” dedi.