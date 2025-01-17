Okul birincisi Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün Yüksek Disiplin Kurulu’nda sözlü savunma yapan teğmenlerlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve TSK’dan ihraçları istenen teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’nda sözlü savunma yaptı.

Aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun da bulunduğu 5 teğmen, 3 komutan savunmalarını fotoğraf ve videolar ile destekledi. Gerekçeli karar 10 gün içinde açıklanacak.

Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giriş yaparken görüntülendi.

Teğmen Eroğlu’nun yazılı ifadesi sosyal medyaya yansıdı. Eroğlu ifadesinde, Kesinlikle disiplinsizlik gibi bir amacım yoktur. Harp Okulu safahatım incelendiğinde Harbiye’ye yakışır bir asker olduğumu düşünüyorum. Yapılan bu eylemde kesinlikle derinden bağlı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tartışmaya açmak, itibarını zedelemek, ayrıştırıcı bir tavır takınmak gibi amacım yoktur, olamaz” dedi.

Öte yandan Sözcü gazetesinin haberine göre Eroğlu’nun yakınlarına gönderdiği mesajda da “Bugün sonuç ne olursa olsun bizim ve sizlerin göğüsündeki Harp Okul’u rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk’ün önce sıra arkadaşı sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz, şüphesiz.” dediği öğrenildi.

KARAR 10 GÜN İÇİNDE

Yüksek Disiplin Kurulu kararını 10 gün içinde verecek. Teğmenler hakkında ya ihraç ya da ‘’Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yer olmadığı’’ kararı verilecek. İhraç kararı verilirse teğmenler dava açıp geri dönmeyi isteyecek.