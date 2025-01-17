  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk''

Okul birincisi Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı

Okul birincisi Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı
Güncelleme:

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün Yüksek Disiplin Kurulu’nda sözlü savunma yapan teğmenlerlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve TSK’dan ihraçları istenen teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’nda sözlü savunma yaptı.

Aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun da bulunduğu 5 teğmen, 3 komutan savunmalarını fotoğraf ve videolar ile destekledi.  Gerekçeli karar 10 gün içinde açıklanacak. 

Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giriş yaparken görüntülendi. 

Teğmen Eroğlu’nun yazılı ifadesi sosyal medyaya yansıdı. Eroğlu ifadesinde, Kesinlikle disiplinsizlik gibi bir amacım yoktur. Harp Okulu safahatım incelendiğinde Harbiye’ye yakışır bir asker olduğumu düşünüyorum. Yapılan bu eylemde kesinlikle derinden bağlı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tartışmaya açmak, itibarını zedelemek, ayrıştırıcı bir tavır takınmak gibi amacım yoktur, olamaz” dedi.

Öte yandan Sözcü gazetesinin haberine göre Eroğlu’nun yakınlarına gönderdiği mesajda da “Bugün sonuç ne olursa olsun bizim ve sizlerin göğüsündeki Harp Okul’u rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk’ün önce sıra arkadaşı sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz, şüphesiz.” dediği öğrenildi.

KARAR 10 GÜN İÇİNDE

Yüksek Disiplin Kurulu kararını 10 gün içinde verecek.  Teğmenler hakkında ya ihraç ya da ‘’Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yer olmadığı’’ kararı verilecek. İhraç kararı verilirse teğmenler dava açıp geri dönmeyi isteyecek.

 

Etiketler ebru teğmen teğmenler kılıçlı yemin yemin töreni savunma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü! İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü! Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor! Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor! Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: ABD Hamas için Erdoğan'ın ''ağırlığını'' istemiş ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: ABD Hamas için Erdoğan'ın ''ağırlığını'' istemiş ABD Dışişleri Bakanı'na Gazze protestosu kamerada ABD Dışişleri Bakanı'na Gazze protestosu kamerada Yağmur ve kar yağışı haftasonu molasına giriyor Yağmur ve kar yağışı haftasonu molasına giriyor ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım''
Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi