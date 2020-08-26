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  3. 26 Ağustos 2020 18:02

Okulda koronavirüs alarmı! Seminere katılan öğretmende virüs tespit edildi

Burdur'da bir ilkokulda seminere katılan bir öğretmende koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle meslektaşları karantina altına alındı.

Okulda koronavirüs alarmı! Seminere katılan öğretmende virüs tespit edildi
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı.

Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

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