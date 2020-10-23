Olan TL'ye oluyor... Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor!

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Dün TCMB'de gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısı ardından açıklanan faiz kararı ile dolar/TL yükselişe geçti.
Merkaz Bankası, beklentilerin aksine politika faizinin 10,25 ile sabit bırakmasının ardından dolar/TL 7,9845 ile tarihi zirveyi yeniledi. Kur haftanın son işlem gününe 7,96'da başladı.
Euro/TL 9,39'dan, Sterlin/TL ise 10,40 TL'den işlem görüyor.
Ons'u 1.906 dolar seviyesideki altının piyasasında ise çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL, Cumhuriyet altını ise 3.224/3.257 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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