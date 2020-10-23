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  3. 23 Ekim 2020 08:42

Olan TL'ye oluyor... Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor!

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde geri çekilen ancak sürpriz karar sonrasında zirvede yeni rekor kıran piyasalar yeni güne de yükselişle başladı.

Olan TL'ye oluyor... Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor!
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Dün TCMB'de gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısı ardından açıklanan faiz kararı ile dolar/TL yükselişe geçti.

Merkaz Bankası, beklentilerin aksine politika faizinin 10,25 ile sabit bırakmasının ardından dolar/TL 7,9845 ile tarihi zirveyi yeniledi. Kur haftanın son işlem gününe 7,96'da başladı.

Euro/TL 9,39'dan, Sterlin/TL ise 10,40 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.906 dolar seviyesideki altının piyasasında ise çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL, Cumhuriyet altını ise 3.224/3.257 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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