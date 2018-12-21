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  3. 21 Aralık 2018 11:07

Olayı duyan tüfeğine sarılıp yaylaya çıktı !

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Alaca Yaylası'nda ayıların evlere girdiğini duyan vatandaşlar tüfekle nöbet tutmaya başladı.

Olayı duyan tüfeğine sarılıp yaylaya çıktı !
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırları içinde bulunan ancak Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Geyikli mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Alaca Yaylası’nda kışın etkisiyle aç kalan ayılar yayla evlerine girdi. Yaylada evleri bulunan vatandaşlar ise ellerinde tüfekle yaylaya çıkarak ayı nöbeti tutmaya başladı.

Kış ayları ve kar olmasına rağmen arazi araçları ile zaman zaman yaylalarına çıkan vatandaşlar, evlerini ayı saldırılarına karşı kontrol etmeyi ihmal etmiyor.



Evlerini kontrol etmek için Alaca Yaylası’a giden vatandaşlar yaylada ayı izlerine rastlayınca tek tek evleri dolaştılar. Yayla evlerini kontrol eden vatandaşlar bazı evlere ayıların girdiğini ve evlere zarar verdiğini görünce ev sahiplerine haber verdiler. Bunun üzerine yaylaya çıkan ve evlerinin zarar gördüğünü gören vatandaşlar, tüfekle yaylada ayı nöbeti tutmaya başladılar.

İHA

alaca yaylası , gümüşhane
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