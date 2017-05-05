İstanbul'da terör operasyon 25 kişi gözaltında...
İstanbul'da terör operasyon 25 kişi gözaltında...
Tren geçişi sırasında patlama !
Tren geçişi sırasında patlama !
Standard and Poor's Türkiye'ye notunu verdi !
Standard and Poor's Türkiye'ye notunu verdi !
Vakıfbank ile ilgili kritik karar !
Vakıfbank ile ilgili kritik karar !
PKK'nın inine girildi ! Cephanelikleri ele geçirildi
PKK'nın inine girildi ! Cephanelikleri ele geçirildi
TSK'dan flaş açıklama ! Teröristlere darbe üstüne darbe
TSK'dan flaş açıklama ! Teröristlere darbe üstüne darbe
Turkcell abonelerinin gönlünü böyle aldı
Turkcell abonelerinin gönlünü böyle aldı
İşçi alımlarıyla ilgili devrim gibi karar ! Artık zorunlu
İşçi alımlarıyla ilgili devrim gibi karar ! Artık zorunlu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mayıs 2017 22:14

Ölü inek kıyıya vurdu

Zonguldak'ta ölü bir inek kıyıya vurdu.

A+ A-

Zonguldak'ta ölü inek kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, sahilde yürüyüş yaparken inek leşi gören üniversite öğrencileri, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, ineğin kulak küpesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, hayvanın en az 20 gün önce öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Bu arada, sahilde bulunan bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Üniversite öğrencisi Poyraz Cem Kocatüfek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahilde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada ölü ineği gördüğünü söyledi. İneğin çürümüş vaziyette olduğu belirten Kocatüfek, "Böyle bir olayla ilk defa karşılaştım" dedi.

AA

inek , ölü , kıyı , zonguldak