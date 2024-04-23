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Ölümlü Dünya 2 filmi Netflix'e geliyor: Yayın tarihi netleşti

Ölümlü Dünya 2 filmi Netflix'e geliyor: Yayın tarihi netleşti
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Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs'tan itibaren Netlix'te izlenebilecek.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Sarp Apak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit gibi isimlerin rol aldığı 'Ölümlü Dünya 2' filmi 3 Mayıs'tan itibaren Netflix'te yayınlanacak. 

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokuyor ve son bir vurgun yapmaya kalkışıyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta vizyona giren 'Ölümlü Dünya 2', ilk haftasında 400 binin üstünde izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu. Film 12 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak, önemli bir başarıya imza attı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Ölümlü Dünya 2 filmi 3 Mayıs'tan itibaren Netlix'te izlenebilecek.

Seri dizi olarak devam edebilir

Filmin yönetmeni Ali Atay, Ölümlü Dünya 3 filminin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: "Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikâyenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsinin… Daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim"

Etiketler ölümlü dünya 2 netflıx
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