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  3. 11 Aralık 2017 22:21

On Numara 11 Aralık sonuçları

On Numara oyunun 801'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

On Numara 11 Aralık sonuçları
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Heyecanla beklenen On Numara oyunun çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 61, 63, 71, 78, 79 olarak belirlendi.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

AA

on numara , çekiliş
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