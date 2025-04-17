Onbinlerce hükümlü için af yasası iddiası ''yanlış anlaşılma'' çıktı

Adalet Bakanlığı'nın Ceza Yargı paketine ilişkin çalışmasını tamamlaması ile birlikte 55 bin hükümlüye tahliye yolunun açılacağı öne sürülmüştü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddianın "bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını" açıkladı

Son birkaç gündür medyada yer alan "af geliyor", "55 bin hükümlü tahliye edilecek" iddiaları üzerine bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddiaların "yanlış bir anlaşılma" olduğunu belirterek "Düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen ‘Yargı ve İş Dünyası’ başlıklı sempozyuma katıldı, açılış konuşmasını yaptı. Bakan Tunç, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AF KONUSU YANLIŞ BİR ANLAŞILMA"

''Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil” diyen Bakan Tunç, “Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Covid izni vardı; 2023 yılının 31 Temmuz’unda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesinin sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde, yargılaması uzun sürdüğü için, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler ama ‘Benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım’ diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis’in takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. Biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM BU DÜZENLEMEMİZ KİŞİ SAYISIYLA ALAKALI DEĞİL’

Suçun tamamının infaz edilmesi ya da bir bölümünün infaz edilmesi ile ilgili düzenlemeler hakkında da konuşan Bakan Tunç, “Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik özellikle dörtte dört infaz yerine dörtte üç gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir görüş var. Bu görüşü biz bir teknik taslak olarak hazırladık. Milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Milletvekillerimizi de iktidarıyla, muhalefetiyle bu 2 konu, 31 Temmuz 2023 ve dörtte dörtle ilgili sürekli bu taleplerle karşılaşıyorlar. Bunlar tabii ki Meclisimizin takdirinde olan hususlar. Bundan ne kadar kişi yararlanacak, biz işin o tarafında değiliz. Bizim bu düzenlememiz bundan yararlanacak kişi sayısıyla alakalı değil. Bu düzenlememiz tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olan bir husus. Burada bir eşitlik, bir mağduriyet söz konusu mudur, değil midir bunu değerlendirmek lazım. Yoksa kişi sayısıyla ölçtüğünüz zaman yanlış sonuca varırsınız” dedi.