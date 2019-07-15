Önce kavga ettiler sonra halay çektiler

Kahramanmaraş'ta, mahalledeki düğünde komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavganın ardından düğüne davul zurna eşliğinde devam edildi. Kavgaya karışan iki gruptan birkaç kişi, kol kola halay çekip, göbek attı.

Olay, sabah saatlerinde, Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğüne katılan komşu Bektaş Tüz (61) ve Cahit Çağlar (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Cahit Çağlar, Bektaş Tüz'ü yüzünden bıçakladı. Tüz hastaneye götürülürken, bunu gören çocukları Cafer Tüz (43), Ali Tüz (27) ve T.T. (17), Çağlar ailesinin fertlerine saldırdı. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı kavgada sokak bir anda savaş alanına döndü. Düğüne katılan davetlilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmaya çalışan ekipten 2 polis memuru, vücutlarına isabet eden taşlar nedeniyle yaralandı. Bir süre sonra ekipler, tarafları, biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı. Kavga sırasında sinir krizi geçiren bir kadın ve 2 polis memuruna sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi. Polis, kavgaya karışan Cafer Tüz, Ali Tüz ve T.T.'yi gözaltına aldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışanların yakınları olan bir grup genç, polise tepki gösterdi. Grup, aile büyüklerinin müdahalesi uzaklaştırıldı. Daha sonra düğüne devam edilirken, kavgaya karışan birkaç kişi de çalınan davul zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti.