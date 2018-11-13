Önce şikayet etti, sonra evlendi şimdi de aranıyor !

Samsun'da Ü.G. isimli genç kız, kendisine tecavüz ettiğini ve zorla fuhuş yaptırdığını öne sürdüğü Ümit K.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanıp cezaevine konulan Ümit K., 1 yıl sonra cezaevinden tahliye olunca Ü.G. ile evlendi. Ancak, genç kız bir ay sonra takıları da alıp kayıplara karıştı. Ümit K. ise yargılandığı tecavüz davasından beraat etti.



Olay iddialara göre geçen yıl Mart ayında meydana geldi. Evden kaçan ve olay tarihinde 17 yaşında olan Ü.G, bir evde alıkonulduğunu polise ihbar etmesi üzerine 11 gün sonra bulundu. Genç kız, 10 gün boyunca 20 yaşındaki Ümit K.’nın, kendisine evinde uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ileri sürerek, 200 TL karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ümit K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında da 1. Ağır Ceza Mahkemesine, tecavüz, alıkoyma ve fuhuş yaptırmak suçlarından dava açıldı.

“UYUŞTURUCU HAP VERİP TECAVÜZ ETTİ”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; mahkemede iddiasını tekrar eden genç kız Ümit K.’nın fuhuş parasının yarısını kendisine verdiğini söyleyerek “Gidecek yerim yoktu ve ailem beni kabul etmez diye düşündüğüm için Ümit K’nın dediklerini yapıyordum” dedi. Ümit K., ise suçlamaları reddederek “Ü.G. ile ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ama söylediği gibi onu evime götürmedim. Uyuşturucu madde vermedim. Cinsel ilişkiye de girmedim. Bana iftira atıyor. Kesinlikle ona fuhuş yaptırmadım. Benim hayatımla oynuyor.” diyerek kendini savundu.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra mahkemeye gelen genç kız daha önceki ifadelerinin asılsız olduğunu belirterek, ” Ümit K. bana elini sürmedi. Sadece olaydan sonra ailemin yanından alınıp yurda verildiğim için sağlıklı ifade veremedim. Ümit K.’dan şikayetçi değilim” diye konuştu. Bunu üzerine mahkeme, yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Ümit K., suç vasfının değişme olasılığı dikkate alarak Ümit K.'yı tahliye etti.

EVLENDİ, TAKILARLA KAÇTI

Ümit K, cezaevinden çıktıktan sonra genç kızla görüşmeye devam etti. Yaklaşık 1 ay önce de Ü.G. ile evlendi. Ancak, genç kız bir sabah kendisine takılan yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Şaşkına dönen Ümit K., boşanma davası için başvuru yaptı.

Öte yandan ağır ceza mahkemesinde yargılaması devan eden Ümit K., son kez hakim karşısına çıktı. Ümit K. beraat etti.