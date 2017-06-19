''Organize bir cinayet, derinleştirilsin''

Antalya Finike’de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve dağ evinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızları Emine Büyüknohutçu, bu katliamın karanlık noktalarının henüz açığa çıkarılamadığı belirtti. Emine Büyüknohutçu deliller ve şüphelinin çelişkili ifadeleri göz önüne alındığında, olayın birden fazla kişi tarafından ve planlanarak vahşice işlenmiş organize bir suç olduğunu söyledi.

Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nde soruşturması devam eden cinayetle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, Tabipler Odası Başkanı Adnan İş, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve çok sayıda meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

ORGANİZE CİNAYET

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma süreci devam eden cinayetle ilgili açıklamada bulunan Emine Büyüknohutçu, Bu korkunç saldırının üzerinden 41 gün geçmiş durumda. 41 gün önce de ifade ettiğimiz gibi; her ne kadar cinayetin faili yakalanmış ve suçunu ifade etmiş olsa da bu katliamın karanlık noktalarının henüz açığa çıkarılmamış olduğu kanısındayız. Bu süre zarfında çeşitli yayın organları aracılığı ile sizlerin de bildiği gibi bazı mektuplaşmalar, ifade değişiklikleri ve çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Yaşananlar aklımıza şahsın tehdit edilme ihtimalini ve olayın münferit bir dava dosyası olmayışını, aksine derinlemesine araştırılması gereken organize işlenmiş bir cinayet olduğunu getirmekte. Bu durum yaşam savunucusu dostlarımızı ve ailemizi oldukça rahatsız etmekte. Cinayeti üstlenen şahsın katil sıfatıyla tutuklanması bu olayın altında yatan başka nedenler ve azmettiricilerinin olmadığı, dolayısıyla münferit bir dava dosyası olduğu anlamını taşımamakta" diye konuştu.



SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Deliler ve şüphelinin çelişkili ifadeleri göz önüne alındığında olayın birden fazla kişi tarafından ve planlanarak, vahşice işlenmiş organize bir suç olduğunu düşündürdüğünü kaydeden Emine Büyüknohutçu, Şahsın verdiği ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesini ve olaya iştirak eden kişilerin ortaya çıkarılmasını talep etmekteyiz. Bu davada olduğu gibi anne ve babamızın öncülüğünde başlatılan çevre mücadelesinin, usulsüz faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı açılmış ve açılacak olan tüm davaların da takipçisi olacağız" dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILACAKLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını da açıklayan Büyüknohutçu, "Devam eden süreçte adalet arayışımızın bir göstergesi olarak çevre, canlıların yaşam hakkı ve yaşam hakları vahşice ellerinden alınan Büyüknohutçu çifti için adalet yürüyüşünde de yerimizi alacağımızı belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra temmuz ayında Finike’de gerçekleştireceğimiz Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’yu anma etkinliği çerçevesinde düzenlenecek forumlarda pek çok odanın ve yerel halkın da katılımıyla mermer ocaklarının çevre, kültür ve sağlık konusundaki etkileri tartışılacak" diye konuştu.

Büyüknohutçu çiftinin hem anıları, hem de mücadelelerinin doğa ve insanlık yaşadığı sürece sürdürüleceğini açıklayan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ise Büyüknohutçu çiftinin katledildiği bölgeye gidildiğinde dağların delik deşik edildiğini, doğanın ve insan yaşamının talan edildiğinin görüldüğünü söyledi. Antalya’da binlerce taş ocağının kontrolsüz işletildiğini kaydeden Kara, Birilerinin rant derdi var, bizde ise can, yaşam derdi var. Basit bir cinayetten öte arkasında rantçı, taş ocakları, HES’leri, çevreyi doğayı katleden rantiyeci bir grubun olduğunu görmekteyiz. Buradaki yargılama, soruşturma süreci, bahsedildiği gibi çelişkili ifadeler var ama bunlar bile gösteriyor ki işin arkasında başka şeyler var" diye konuştu.

BARO DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Süreci ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirten Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Ali Ulvi ve eşi yakından tanıdığım, yıllardan beri birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımızdan birisiydi. Hukuki çalışmalarımız bitmek üzere, ilerleyen aşamalarda soruşturma dosyasına veya dava açılırsa dava dosyasına Antalya Barosu olarak müdahil olacağız" dedi.

KATİL ZANLISI MERMER OCAKLARINI SUÇLAMIŞTI

Finike’de 9 Mayıs Salı günü yaşadıkları dağ evinde 61 yaşındaki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili bölgeye yeni taşınmış 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı ve cinayeti itiraf ederek tutuklandı. Yamuç’un eşi Fatma Yamuç da bir hafta sonra cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreçte katil zanlısı Ali Yamuç, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediğini belirtirken, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise bir mermer ocağının 50 bin TL para karşılığında azmettirici olduğunu anlattı. Ali Yamuç’a ait olduğu ve cezaevinde yazıldığı öne sürülen bir mektupta ise katil zanlısı bir başka mermer ocağı firması sahibine hitaben cinayet karşılığında kendisine söz verilen 100 bin TL’nin ödenmesini istedi.