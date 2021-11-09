''Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına mı göndereceksiniz?''

Habertürk yazarı Nagehan Alçı yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına tepki göstererek, "Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?" diye sordu.

Nagehan Alçı, yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına işaret ederek, "Şimdi Orhan Pamuk sadece yazdığı “Veba Geceleri” romanı nedeniyle yeniden sorgulanacak, sonra muhtemelen mahkeme süreçleri olacak vs. Baştan sona rezalet." diye yazdı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını eleştirdi.

Alçı, "Soruşturma açılması, sonra takipsizlik verilmesi ve son olarak takipsizliğe itiraz üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce bu kararın bozulması ve yargılama talep edilmesi… Bütün bu utanç verici süreçleri yeni öğrendim… Şimdi Orhan Pamuk sadece yazdığı “Veba Geceleri” romanı nedeniyle yeniden sorgulanacak, sonra muhtemelen mahkeme süreçleri olacak vs… Baştan sona rezalet…" ifadelerini kullandı.

'Fazıl Say dışında hiç kimse bu rezalete tepki vermedi'

'Mevcut devlet rejiminin, dörtlü ideolojik koalisyonunun ulusalcılık ayağının Orhan Pamuk'a eziyet etme fırsatını kaçırmadığına' işaret eden Alçı, "Orhan Pamuk’un Atatürk’e ve Türk bayrağına hakaret ettiği gibi olmayan bir olgunun peşinden koşanlara sesleniyorum... Ne yapacaksınız? Orhan Pamuk’u da Osman Kavala’nın yanına hapse mi göndereceksiniz? Utanç verici bir şey bu…Üstelik maalesef gördüğüm kadarıyla dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say dışında hiç kimse de bu rezalete tepki vermedi. Say’ı yürekten kutluyorum. Kendisi Kemalist çizgide bir sanatçı olmasına rağmen çok net ve gür bir tepki koydu. Zira bu yapılanın Türkiye’yi rezil etmekten başka işe yaramayacağını da bilen insandır Fazıl Say" ifadelerini kullandı.

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