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  3. 19 Aralık 2018 22:59

Ormanda 7 toplu mezar bulundu

Irak'ın kuzeybatısındaki bir ormanda DEAŞ taraıfndan öldürülenlerin de olduğu 7 toplu mezar bulundu.

Ormanda 7 toplu mezar bulundu
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Irak'ın kuzeybatısındaki Kerkük'e bağlı Havice ilçesi ormanlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen kurbanların da aralarında olduğu tahmin edilen 7 toplu mezarın bulunduğu belirtildi.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin  Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice ormanlarında 7 toplu mezar  bulundu.'' dedi.

Ormanlık alanda bulunan toplu mezarlarda kadın, çocuk ve Irak güvenlik  güçlerine ait kişilerin olduğunu düşündüklerini belirten Macid, ''Kurbanların  DEAŞ döneminde infaz edildiğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Yedi ayrı toplu mezarda insan kafatası ve iskeletlere rastladıklarını  aktaran Macid, bölgede güvenlik devriyesi görevinde bulunan ekipler tarafından  söz konusu mezarlara rastladıklarını aktardı.

Macid, mezarlarda çok sayıda sivil ve askeri kıyafetler bulunduğunu  söyledi.

Kerkük yerel hükümeti ile ilgili makamlara bilgi verdiklerini belirten  Macid, şöyle devam etti:

''Toplu mezarların bulunduğu ormanlık alanı giriş ve çıkışlara  kapattık. Kurbanların kimlik tespiti için ilgili makamlardan inceleme ve  araştırma ekiplerinin gelmesi gerekiyor.'' dedi.

Birleşmiş Milletler, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol  ettiği bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu  mezarın bulunduğunu duyurmuştu.

AA

toplu mezar , orman , ırak
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