Ormanlar yanarken Kızılay'ın attığı mesaj tartışma yarattı

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları devam ederken Kızılay tarafından gönderilen mesaj tepkilere neden oldu. Mesajda, vatandaşlardan 10 TL istenerek sahada bulunduğu ifade edilen Kızılay ekiplerine destek olunması istendi.

Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe yangın haberleri geliyor...

Ekipler yangınlara müdahale ederken, cep telefonlarına yollanan bir SMS tartışma yarattı.

Kızılay tarafından gönderilen mesajda, vatandaşlardan 10 TL istenerek, sahada bulunduğu ifade edilen Kızılay ekiplerine destek olunması istendi.

Kızılay tarafından yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Canımız ormanlarımız yanıyor! Kızılay tüm imkanlarıyla sahada. YANGIN yaz 2868'e gönder, 10 TL destek ol. Ateşi birlikte söndürelim."

DEPREMDE DE İSTEMİŞTİ

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kızılay'ın yurttaştan SMS ile para istemesi tepki toplamış, kurum yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından da Kızılay bir kez daha SMS'le vatandaşlardan para istemişti.

CEZA KESİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdürü İbrahim Altan’a “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle ceza kesildiği iddiası gündeme gelmişti. Para cezalarının belgeleri yayımlanmış, Kınık’a en az 344 bin TL ve Altan’a ise en az 70 bin TL para cezası kesildiğini duyurulmuştu.