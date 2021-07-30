  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ormanlar yanarken Kızılay'ın attığı mesaj tartışma yarattı

Ormanlar yanarken Kızılay'ın attığı mesaj tartışma yarattı

Ormanlar yanarken Kızılay'ın attığı mesaj tartışma yarattı

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları devam ederken Kızılay tarafından gönderilen mesaj tepkilere neden oldu. Mesajda, vatandaşlardan 10 TL istenerek sahada bulunduğu ifade edilen Kızılay ekiplerine destek olunması istendi.

Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe yangın haberleri geliyor...

 Ekipler yangınlara müdahale ederken, cep telefonlarına yollanan bir SMS tartışma yarattı.

Kızılay tarafından gönderilen mesajda, vatandaşlardan 10 TL istenerek, sahada bulunduğu ifade edilen Kızılay ekiplerine destek olunması istendi.

Kızılay tarafından yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Canımız ormanlarımız yanıyor! Kızılay tüm imkanlarıyla sahada. YANGIN yaz 2868'e gönder, 10 TL destek ol. Ateşi birlikte söndürelim."

DEPREMDE DE İSTEMİŞTİ
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kızılay'ın yurttaştan SMS ile para istemesi tepki toplamış, kurum yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından da Kızılay bir kez daha SMS'le vatandaşlardan para istemişti.

CEZA KESİLMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdürü İbrahim Altan’a “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle ceza kesildiği iddiası gündeme gelmişti. Para cezalarının belgeleri yayımlanmış, Kınık’a en az 344 bin TL ve Altan’a ise en az 70 bin TL para cezası kesildiğini duyurulmuştu.

Bakan ''milletimiz cömerttir'' diyerek açıkladı: ''Yardım hesabı açılıyor''Bakan ''milletimiz cömerttir'' diyerek açıkladı: ''Yardım hesabı açılıyor''Güncel

 

Etiketler kızılay yangın mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gel de kasıt arama! Öyle bir yer yandı ki...
İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Yangın bölgesinde bakan yuhalandı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var''
MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor! Kim, ne kadar MTV ödeyecek?
Dünya basını Türkiye'deki yangınları bu fotoğraflarla gördü
Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu
Cübbeli Ahmet orman yangınlarına çözümü buldu: ''Tekbir getirin''
Dolar, Euro ve altında dikkat hareket: Sert düştüler!
Köyüne dönüp kendi işini kurdu: ''Şimdiden sipariş geliyor''
Uğur Dündar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım