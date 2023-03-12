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Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede deprem hareketliliği devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 12.14'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

 

Etiketler osmaniye deprem afad
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