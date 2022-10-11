Osmaniye'de korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yok



AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Korku ve paniğe kapılan bazı vatandaşlar araçlarının başında bekledi. Bazı binalarda çatlaklar oluşurken, korku yaşayan vatandaşlar ise binalardan uzakta beklemeye başladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun."

"OSMANİYE EN KRİTİK YERLERDEN BİRİSİ"

Korkutan deprem sonrası uzmanların yaptığı açıklamalar da merakla takip ediliyor. İTÜ Öğretim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin hemen ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her depremin ardından birileri ben demiştim der ya, ben de onlardan bir tanesiyim. Malatya depreminin ardından gerginliğin bir kısmı kuzeye bir kısmı güneye gitmişti. Osmaniye en kritik yerlerden birisi. Güneydeki gerginlik Osmaniye üzerine gitmişti. Osmaniye 3 tane ana kavşağın ortak noktası. O yüzden Osmaniye'de bu deprem beklenen bir depremdi."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: O HATLAR DAHA ÇOK STRES BİRİKTİRMEKTEDİR

Depremlerle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan ve yakından takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de vatandaşların büyük panik yaşadığı depremle ilgili bir paylaşım yaparak değerlendirmelerini aktardı. Görür paylaşımında "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle." ifadelerine yer verdi.