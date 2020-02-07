ÖSYM'de şoke eden intihar girişimi!

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından erotik bir hesabı takibe alması sosyal medyanın gündemine oturmuş, skandalın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, “Resmi Twitter hesabımıza yasadışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadeleri kullanılmıştı.

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarını basın müşavirliği yönetiyor. Olayın ardından Basın Müşavirliği’nde görevli işçi kadrosundaki F.A. olayın sorumlusu olduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. F.A. da hatasını kabul ederek yazılı beyanla özür diledi.

‘İFTİRA’ DEDİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Odatv’de yer alan habere göre, F.A. bugün intihar girişiminde bulundu. Çamaşır suyu ve bir takım kimyasallar içerek intihar girişiminde bulunan F.A.’nın arkasında kendisine iftira atıldığını yazan not bıraktığı ileri sürüldü.



