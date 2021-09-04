Otobüs şoförleri AK Partili belediyeyi bastı

Kayseri’de özel halk otobüsü işletmecileri hak ettiklerini alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı.

Kayseri’de özel halk otobüsü işletmecileri hak ettiklerini alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. Çevik kuvvet ekipleri belediye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, otobüs işletmecileri AK Partili Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşmek istedi.

AK Partili başkan ile görüşemeyen işletmeciler, "Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Kimse esnafı düşünmüyor. Zarar ediyoruz. Bu kadar polis nedir? İnsan vatandaşından korkar mı? Oy isterken geliyorsunuz ama..." diye tepki gösterdi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Kayseri'de halk otobüsçüleri hak ettiklerini alamadıkları, verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye binası önünde eylem yapan otobüs sahipleri, kilometre ücretlerinin 6.24'ten 5.84'e çekildiğini ifade ederek, yaşadıkları mağduriyete isyan etti.

“OY İSTERKEN GELİYORSUNUZ AMA..”

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası önünde AK Partili Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la görüşerek sorunlarını iletmek isteyen esnafın bu talebi kabul edilmedi. Duruma tepki gösteren esnaf, “Belediye başkanı bizimle görüşmek istemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Kimse esnafı düşünmüyor. Zarar ediyoruz. Bu kadar polis nedir? İnsan vatandaşından korkar mı? Oy isterken geliyorsunuz ama” şeklinde tepki gösterdi.

“6 KEZ GÖRÜŞTÜK”

Basın mensuplarına açıklama yapan bir başka esnaf ise, yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

Geçmişte oda başkanlarıyla birlikte Hüseyin Beyhan beyle görüştük. Kendisi bu süreçte biz sizi ‘Aspirinle idare ettik. Sizi çok düşük paralar çalıştırdık. Pandemi bittikten sonra sizin kilometrelerini yükselteceğiz' dedi. Bunları bizzat şahsım odasında duydum. Geçenlerde yine geldik ve konuştuk. Bunun gibi 6 seferdir toplanıp, dağılıyoruz. Sonuç itibariyle bir sonuç elde edemiyoruz.

Belediyede para yok. Vergiler kapalı. Genel sekreter bize, ‘bütçemiz biraz sıkıntılı, bizi idare ettiğinizden eminim. Sizin daha iyi gelir elde etmenizi sağlayacağım' dedi. Bize sürekli bu şekilde doping yaparak gönderdi. Ancak buraya kadar geldi. 18 ayın sonunda biz daha iyi bir rakam beklerken geçmiş dönemde oda yönetiminin verdiği 5, 87'yi önümüze dayayarak, ‘istiyorsanız bu' dedi. Hâlbuki biz şu an 6.24'ten almamıza rağmen bunu 5.84'e çekiyor.

ESNAF ODASI BAŞKANI İKNA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından öfkeli kalabalığı ikna etmek için belediye önüne Otobüsçü Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin geldi. Hayrullah Şahin, esnafa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'la görüştüğünü ve sorunların çözüleceğine dair söz verdi. Verilen sözlerin ardından esnaf grubu eylemlerini sonlandırarak belediyenin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

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