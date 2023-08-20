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Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı

Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı
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Kocaeli'de bir yolcu otobüsünde çarşaflı kadın yolcuya sözlü saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste, çarşaflı bir kadına "sözlü tacizde bulunulduğu"na dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, görüntüler üzerine kimliği tespit edilen kadın yolcu M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.

VALİ: HAKARET VE SALDIRI
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

 

AA

Etiketler kocaeli yolcu otobüsü çarşaflı kadın hakaret
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