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Otogaza indirim müjdesi

Otogaza indirim müjdesi

Bu geceden itibaren LPG’ye 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından dayandırılan bilgilere göre bu geceden itibaren LPG'nin litre fiyatında 1 TL indirim olacak

LPG, İstanbul’da 11.75 TL’den, Ankara’da 11.97 TL’den, İzmir’de ise 11.69 TL’den satılıyor.

Enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu Motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan Ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

 

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Etiketler lpg otogaz indirim akaryakıt indirim geliyor
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