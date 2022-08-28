Otomobil ile nöbetçi eczaneye daldı

İstanbul Küçükçekmece'de alışveriş merkezinin açık otoparkında sürücü direksiyon başındayken gaz pedalı takılı kalan otomobil nöbetçi eczaneye daldı.

İstanbul'da bir otomobil nöbetçi eczaneye çarptı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Otomobil sürücüsü, alışveriş merkezinin açık otoparkında direksiyon başına geçip otomobili çalıştırdı.

İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp nöbetçi olan eczanenin içine daldı.

Eczane içindeki çalışanlardan biri otomobilin içeri dalmasıyla raflardan kafasına düşen malzemeyle hafif şekilde yaralandı.

Otomobil yaklaşık 1 buçuk saatin ardından eczanenin içinden çıkarıldı.

Kaza sonrası maddi hasarın meydana geldiği nöbetçi eczanede faaliyet durduruldu ve bölgeye yakın olan bir eczane nöbetçi olarak açıldı.