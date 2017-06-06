Otomobile giren yılanı böyle öldürdüler

Isparta'da otomobile girdikten sonra burada yaklaşık 80 kilometre yolculuk eden yılan, itfaiye eri tarafından çıkarıldıktan sonra kürekle öldürüldü. Yılanı doğaya salmak yerine öldürmeyi tercih eden itfaiyecilerin skandal anları ise cep telefonu ile kaydedildi...

Akaryakıt istasyonu işleten Doğan Tandoğan dün otomobiliyle iş için Isparta-Konya karayolu üzerindeki bir soğuk hava deposuna gitti. Tandoğan, aracını park ettiği sırada bir yılanın otomobilin altına doğru gittiğini gördü. Hayvanın uzaklaşmış olduğunu düşünerek önemsemeyen Tandoğan, işini hallettikten sonra Isparta merkeze hareket etti.

Yaklaşık 80 kilometre gittikten sonra kent merkezi İstasyon Caddesi'ndeki evine gelen Doğan Tandoğan, otomobilini otoparka koyup eve çıktı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Bir süre sonra evine gelen komşuları otomobilinin ön camında yılan gördüklerini söyledi. Aşağı inen Tandoğan, hayvanı aracının sağ ön tekerine dolanmış halde olduğunu fark etti. Otomobiliyle Isparta belediyesi'ne bağlı itfaiye istasyonuna giden Tandoğan, durumu anlattı. İtfaiye personeli tarafından bir aparat yardımıyla çıkarılan yaklaşık 2 metrelik yılan kürekle öldürdü.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Doğan Tandoğan, şunları anlattı: "Yılan sağ ön tekerleğin iç kısmındaydı. Mahalle halkını korkutmamak için aracı çalıştırıp itfaiye önüne geldim. Görevliler özel aparatlarla yılanı olduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıp etkisiz hale getirdi. O kadar uzun mesafede yılanın nasıl olup da düşmediğini anlamış değilim. Hala olayın şokundayım." Araca giren yılanın çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde uzun uğraş sonucu çıkarılan yılanın bir itfaiye eri tarafından kürekle öldürüldüğü yer aldı.