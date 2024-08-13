Özdağ'dan Akşener'e dava yanıtı

Ümit Özdağ, kendisine dava açacağını söyleyen Meral Akşener'e, "Dava açmasından memnun oldum. Konuşalım bunu." ifadeleriyle yanıt verdi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ hakkında dava açacağını söylemişti. Akşener’in açıklamalarına yanıt veren Ümit Özdağ, “memnun oldum” dedi.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dava açacağını duyurdu. Akşener, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e verdiği demeçte, "Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz." dedi.

AKŞENER'E DAVA YANITI

Akşener'in dava açacağım açıklamasına Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir'in yayınında gündem olan sözleri için, "O konuşma Ümit Özdağ ve Meral Akşener arasında olmadı. Ümit Özdağ söyleseydi zaten Türkiye o gün öğrenirdi hem de en yüksek tonda. Zafer Partisi'nin kuruluş çalışmalarında geldi anlattı. Ben sonra bunu değişik zeminlerde paylaştım. Sözcü TV'den İpek Özbey'in programında da paylaştım. Dün yapılan açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla peş peşe olunca kamuoyunun dikkati çekti. Akşener de dava açacakmış, dava açmasından memnun oldum. Konuşalım bunu." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Üç gün önce CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda kendisine sorulan Akşener'in Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine yönelik soruya, "Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz.” yanıtını vermişti.

Önceki gün YouTube’da Bu Kanal isimli kanala konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söylemişti.

Özdağ’ın şu iddialarda bulunmuştu:

“Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedenini sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi.”