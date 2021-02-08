Özel bakımevinde koronavirüs faciası: 12 ölü

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Tunceli'de kasım ayında bakımevinde kalan kişilerin rahatsızlanması üzerine corona virüs testi yapıldı.
Birçok kişide virüs olduğu tespit edildi. Bakımevinde kalanlar, hızla tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 12 kişi hayatını kaybetti.
Diğer hastalar, tedavilerinin ardından tekrar bakımevine yerleştirildi.
Olayın ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.
Müfettişler 60 kişi kapasiteli bakımeviyle ilgili rapor hazırladı, soruşturma sürüyor.
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