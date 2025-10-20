Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından özel sağlık sigortalarına dair yönetmelikte 4 kritik değişiklik yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortaları (ÖSS) alanında sigortalıların haklarını genişleten ve şirketlerin yükümlülüklerini artıran yeni bir yönetmelik yayımladı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomim'in haberine göre yeni yönetmelikle, ÖSS kapsamı yeniden tanımlandı; seyahat sağlık sigortaları ve hastalık sigortaları artık özel sağlık sigortası kapsamından çıkarıldı ve sadece bireysel ve grup sağlık poliçeleri kapsama alındı.

Bekleme Süresi Sınırı: Sigorta şirketleri, bekleme süresini artık yalnızca ilk poliçe dönemine mahsus olarak uygulayabilecek. Sigortalı, poliçesini yenilediğinde veya başka bir şirkete geçtiğinde, önceki poliçesinde tamamlanmış bekleme süresi yeniden uygulanamayacak.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi: 60 yaşını doldurmamış sigortalılara, belirli koşullar (kesintisiz üç yıl sigortalılık ve tazminat/prim oranının %80'in altında kalması) altında ömür boyu yenileme garantisi sunma zorunluluğu getirildi. Şirketler bu garantiyi sağladıkları poliçelerde teminat daraltamayacak ve katılım payını artıramayacak.

Şirket Değişikliğinde Hakların Korunması: Sigortalılar, belirli şartları sağlayarak başka bir şirkete geçiş yapsalar bile ömür boyu yenileme garantisi haklarını koruyacak. Tüm bilgi aktarımı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek.

Veri Saklama Zorunluluğu: Sigorta şirketleri, sigortalılığın sona ermesinden itibaren sağlık bilgileri ve poliçe kayıtlarını on yıl boyunca bireysel bazda saklamakla yükümlü olacak, ardından veriler anonim hale getirilecek.

Ekonomim