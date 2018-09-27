Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: ''Yeterli delil yok''

Mersin’de 3 yıl önce 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Özgecan Aslan'a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 22 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Fatih Gökçe'yle ilgili mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle cezanın bir kez daha bozulması gerektiği belirtildi.

Son sözü Yargıtay Ceza Dairesi söyleyecek. Karar onanırsa dava kapanacak.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste önce defalarca bıçaklanmış ardından demir çubukla dövülmüştü. Daha sonra Özgecan Aslan'ın cesedini yakan 3 kişi Özgecan'ın ellerini de kesmişti. Fatih Gökçe, cani Suphi Altındöken ve babasına yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştu. Cinayeti işlediğini itiraf eden Suphi Altındöken ve ona cinayette yardım eden babası ise Tarsus'un zengin ailelerinden biriydi. Kuyumculuk işlerinde iflas ettikten sonra baba ve oğul minibüs şoförlüğü yapmaya başladılar. Baba Necmettin Altındöken'in de olaydan önce polis kayıtlarında kaçakçılıktan sabıkası olduğu ve kısa süre önce bir trafik kazasına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özgecan Aslan'ın katillerinden Suphi Altındöken Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu ölmüştü.