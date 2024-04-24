  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Ankara'da görüştü.

CHP Lideri Özel, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra Ankara'ya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Görüşme, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler özgür özel ALMANYA Cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu Türkiye'nin ikinci Kapadokyası bulundu Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen bulgulardan şok ayrıntı: ''Kafatası yoktu'' Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen bulgulardan şok ayrıntı: ''Kafatası yoktu'' Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı bu video Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı bu video Süleyman Soylu 3 gazetecinin ismini verdi Süleyman Soylu 3 gazetecinin ismini verdi Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor Dolar, Euro yükseliyor, altın geriliyor