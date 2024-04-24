Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Ankara'da görüştü.

CHP Lideri Özel, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra Ankara'ya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Görüşme, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.