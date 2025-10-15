Özgür Özel gündeme getirmişti: Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nadir toprak elementlerine ilişkin iddiasına ''Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu diyorsa kendi ülkesine iftira atıyordur. Nadir toprak element sahasını biz işleteceğiz'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği ''Nadir toprak elementleri ABD'ye satılacak'' iddiasına yanıt verdi.

Erdoğan, ''Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu diyorsa kendi ülkesine iftira atıyordur. Nadir toprak element sahasını biz işleteceğiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son kabinemizden bu yana yoğun bir mesai geçirdik. İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri dışarıda ise uluslararası zirveler ve seyahatler ile millete hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Ana muhalefet partisiyle aramızdaki ufuk vizyon zihniyet farkı yaşanan her gelişmede kendini daha net belli ediyor. Milletim şunu bilsin, dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye siyaseti emin ve ehil ellerde güvendedir. Yasamada cumhur ittifakı olarak tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Yürütmede, kabine üyelerimiz ve bürokratlarımız ila ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. Yargımız kendi alanında anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde adaletin tecellisi için gayret gösteriyor. Devletin bütün organları mesuliyet sahaları içerisinde görevlerini layıkıyla yerine getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en mühim çıktılarından biri olan bu kazanımları güçlendirerek devam ettirmekte kararlıyız. Özellikle batılı ülkelerin ciddi yönetim bunalımıyla yüzleştiği bugünlerde istikrar ve güven ikliminin değerini milletçe daha iyi anlıyoruz. Dünyada birçok ülkenin başına gelse yerle yeksan olacağı krizleri, biz 86 milyonun kılına dahi zarar gelmeden başarıyla yönetiyoruz. Son asrın en ciddi sağlık krizinden, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa, bölgemizdeki kanlı çatışmalardan, ticaret ve gümrük savaşlarına kadar birçok meselede bunu gördük. Yaşadık. Biz fiil tecrübe ettik, tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. Ülkemize ekonomik ve sosyal maliyet üretecek. Hiçbir maceraya atılmadı. Batılı ülkeler bize nereden diye değil, 23 yılın engin tecrübesi birikimi ve müktesebatıyla politikalarımızı belirledik. Burada şunu da ifade etmek isterim. Dün bizi hem korona virüs salgınında, hem de Rusya-Ukrayna krizinde insafsızca yerenler, bugün utangaç da olsa hak verir noktaya geldiler. Bizi Avrupa'dan ve batı bloğundan uzaklaşmakla suçlayanlar, bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyor. Dün hükümetinin Suriye ve Gazze'deki vicdanlı duruşunu eleştirenler, bugün sayemizde yurt dışına başları dik alınları ak bir şekilde gidiyor.

"SUMUD FİLOSUNA GÜÇLÜ MORAL DESTEĞİ VERDİK"

Işte onlar boş beleş işler peşinde koşarken, biz geride bıraktığımız 2 hafta boyunca ülkemize ve milletimize hizmet için aşkla koşturduk.Bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet meclisimizin 28. Dönem dördüncü yasama yılının açılışını gerçekleştirdik. Yeni dönemin farklı fikir, teklif ve değerlendirmelerin saygı, uzlaşı ve hoşgörü içinde özgürce ifade edildiği bir yıl olması temennilerimizi ilettik. 4 Ekim'de toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan 50 projemizin açılış ve temel atma törenlerini icra etmek üzere Sultanbeyli ilçemizdeydik. Bu yatırımların bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyor. 4 Ekim tarihi bizim için bir başka önemli ve kritik gün oldu. Israil'in işgal ve soykırımına tepki olarak farklı ülkelerden Gazze'ye doğru yelken açan Sumud filosuna güçlü moral desteği verdik. Vatandaşlarımızın da içinde olduğu aktivistlerin tahliye sürecini başarıyla yönettik. Başlattığımız tahliye operasyonuyla 36'sı Türk vatandaşı toplam 137 aktivisti ülkemize güvenle getirdik. 7 Ekim'deki ikinci tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. Gözaltına alınan 3 milletvekilimiz de Bakü üzerinden Türkiye'ye sorunsuz sıkıntısız bir şekilde ulaştı .Türk hava yollarımızın 10 Ekim'de düzenlediği özel bir seferle 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden toplam 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Filoya katılarak insanlığın vicdanına tercüman olan tüm vatandaşlarımıza tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor tekrar geçmiş olsun diyorum. Batılı aktivistlerin tahliye operasyonlarımızdan övgüyle bahsettiği bu olayda Türkiye'yi suçlayan anları ise milletimin vicdanına havale ediyorum.

"NÜKLEER ENERJİYE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ana muhalefetin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini hedef alan yakışıksız iddia ve ithamlarını tek tek çürüttük. Sakarya gaz sahasından şu anda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026'da 8 milyona 2028'de inşallah 16 milyona çıkacak. Akkuyu'da ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Yine muhalefetin çarpıttığı konuya açıklık getirmek istiyorum. Sahip olduğumuz madenlerin katma değerli şekilde uluslararası pazarlara sunuluyor. Özellikle nadir toprak elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerinde kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova'da 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz. Eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletin bize güvensin bize inansın, Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementlerinin yapılan özel anlaşma ile ABD’ye satılacağını öne sürmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını duyurmuştu.

Dilde, fikirde, işte birlik ilkesi ışığında Türk devletleri arasındaki dayanışma ve ortaklıkları iletiyoruz. 7 Ekim'de Gebele'de bölgesel barış ve güvenlik temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesine katıldık. Zirvede aldığımız kararların ve imzaladığımız Gebele bildirisinin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle 2025-2026 yükseköğretim akademik yılının açılışını gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın öğrenciler, hocalarımız, üniversitelerimizde görevli idari personelimizle birlikte milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. 10 Ekim'de yine toplu açılış ve temel atma törenlerimiz vesilesiyle ana baba ocağımız Rize'deydik. Burada 38 projemizin toplu açılışını yaptık. 2 projenin temellerini attık. Devamında şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla bir araya geldik.3 milyar 84 milyon lirayı aşan bu yatırımlarımız Rizemize ve bölgemize bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyor. 12 Ekim'de Trabzon'a geçerek, 13 milyar 514 milyon liralık 130 projemizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Orada bir müjdemiz oldu. Deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'da inşa edeceğiz. Projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini hemen kısa zamanda yapıyoruz. Ardından bütün makineleri çalıştırmaya başlayacağız.

"SURİYE İHTİLAFINDA 13,5 YIL BOYUNCA DURUŞUMUZU ASLA BOZMADIK"

Türkiye'nin yıldızının giderek daha çok parlamasından, küresel siyasette ağırlığının artmasından gurur duyuyoruz. Türkiye dış politikasındaki barış, diyalog, adalet ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'yı takip eden değil Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı bir ülke konumundayız. Suriye ihtilafında 13,5 yıl boyunca duruşumuzu asla bozmadık. Suriyeli mazlumları, zalimlerin ve terör örgütlerinin insafına bırakmadık. Ana muhalefetin sürekli övgü yağmuruna tuttuğu Batılı ülkeler mültecileri almamak için dikenli tel örgülerin arkasına saklanırken biz Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. 3-5 oy uğruna Suriyeli mazlumları hedef gösterenlere rağmen en kritik zamanlarda siyasi bedel ödemeyi gözönüne alarak vicdanlı tavrımızı muhafaza ettik. Neticede tarihin doğru tarafında duran biz olduk. Zaman lümpen ırkçıları, oy avcılarını, mülteci düşmanlarını değil bizi haklı çıkardı. Bugün komşumuz Suriye'yle ilişkilerimiz her alanda güçleniyor. Birbirimizin yüzüne mahcubiyetle değil tebessümle bakıyoruz. Suriye'de istikrar kökleştikçe her şey çok daha iyi olacak. Gazze'de de Türkiye ilk günden itibaren hakkın, haklının, adaletin safında yer almıştır.

"BİRİLERİNE ŞİRİN GÖZÜKMEK UĞRUNA FİLİSTİN DİRENİŞİNE KARA ÇALMADIK"

Bakınız sadece Suriye'de değil Gazze'de de Türkiye ilk günden itibaren hakkın haklının ve adaletin safında yer almıştır. Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. Birilerine şirin gözükmek uğruna Filistin direnişine kara çalmadık. İnandığımız neyse kalbimizden geçen neyse eğip bükmeden kimseden de çekinmeden onu cesaretle haykırdık.102 bin tonu bulan insani yardımlarımızı abla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Katıldığımız tüm toplantılarda uluslararası bütün platformlarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savun. Bütün bunları yaparken Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmayı da hiçbir zaman ihmal etmedik. Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttüğümüz diplomasinin de katkısıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. 2 yıllık zulmün çetin ve soykırımın ardından elhamdülillah Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. 2 yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerine tebessüm çiçekleri açıyor. Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldıkları yerlere insan seli olup akıyor, yıkıntıların arasında insanlar. Bulabildikleri bir parça eşyaya tutunarak hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Bunlar bizim tam olarak anlayabileceğimiz değil. Sadece izleyip tahayyül edebileceğimiz mutluluklardır .Gazze'de neler yaşadıklarını en iyi Gazzeli mazlumlar bilir. 2 yıl boyunca çektikleri çileleri en iyi masum çocuklar, 68 bin şehidi toprağa vermenin acısını yüreği yanık anneler, babalar bilir. Sadece onları anlamaya çalışabiliriz. Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu sadece ateşkes imzaladılar diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir defa bunu açıkça ortaya konulması gerekir İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız. Umutlu olmak istiyorlar. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz.

"DEKLARASYONUN ARKASINDAYIZ"

Şarm El-Şeyh'de hem imzacı 4 ülkenin lideri hem de diğer ülkelerin liderleri olarak çok net bir irade ortaya koyduk. Deklarasyonla bölgemizde kalıcı barışa ve istikrara giden yolda kıymetli adım attık. Deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Amerika, Mısır ve Katar'ın benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum. Rehine ve mahkum takasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. İnsani yardırmaların girişleri hızlandı. 350'ye yakın TIR'ımız giriş yaptı. Dün 900 ton yardım taşıyan 17. iyilik gemimizi Mersin'den bölgeye yolcu ettik. Bunun devamı da gelecek. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi pr peşinde koşmadan yardımlarımıza devam edeceğiz. Bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele hız kesmeyecek. Biz mazluma kol kanat gererken sadece Rabbimizin rızasını gözetiyoruz. Hakkın rızası halkın duasından başka kimseden beklentimiz yok. Samimiyet, hasbilik, tevazu rehberimiz olmaya inşallah devam edecek. Son nefesimize kadar doğruluktan, dürüstlükten, canla başla çalışmaktan geri duymayacağız.