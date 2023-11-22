Palandöken'de kar kalınlığı 50 santimetreyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, kar kalınlığı en yüksek olan kayak merkezi Palandöken oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: