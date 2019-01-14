Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçası bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmasında bir kemik parçası daha bulundu.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmaların bugünkü bölümü tamamlandı.

Sabah saatlerinden itibaren belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı çalışması gerçekleştirildi.

Kazı çalışması sırasında bir kemik parçası daha bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçasının, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Kazı çalışmasının yarın da devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 7 Ocak'taki çalışmalarda da bir kemik parçasına rastlanmıştı.

Başsavcılık'tan Palu ailesi açıklaması

OLAY

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 9 Ocak'ta olayla ilgili olarak kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmıştı.

Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.