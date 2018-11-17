Parayı veren Türkiye'nin göllerini kurutacak

AKP’nin hazırladığı, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, ÇED’lerle ilgili tepki çeken bazı maddeleri çıkartılarak kabul edildi ve Genel Kurul’a gönderildi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Çevre Komisyonu’nda kabul edilen Kanun Teklifi’nin bu haliyle Genel Kurul’dan geçmesi durumunda Türkiye’deki su kaynakları enerji santralı kurmak isteyen şirketlerin kullanımına açılacak.

Teklifin su kaynaklarında kirliliğe ve kuraklığa yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen 20’nci maddesi, “Su alanlarında (deniz, tabii ve suni göller) imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir” şeklinde düzenlendi.

Enerji santrallarının su kaynaklarını tüketeceğini ifade eden CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’e yaptığı açıklamada, geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini ifade etti. Karaca, “Bundan böyle parasını veren her kimse suları özgürce kirletebilecek” dedi. Egzos emisyonlarına, deniz, akarsu ve göllere atık bırakan deniz araçlarına kesilecek cezaların daha da arttırılması için verdikleri önergenin AKP’lilerin oylarıyla reddedildiğini de hatırlatan Karaca, “Kıyılarda enerji hatları, deniz ve göller dahil tüm su alanlarında ‘yenilenebilir enerji yatırımları’ adı altında projeler yapılacak ve bu projelerle canlı çeşitliliği ile su kaynağı yok olacak. Buna karşı tüm çevre ve sivil toplum örgütlerinin duyarlı olması, tepkisini ortaya koyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

