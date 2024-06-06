Partnerini en çok aldatanlar ve neden aldattıkları ortaya çıktı

Dünya üzerinde ister sevgilisi, ister eşi olsun partnerini en çok aldatan ülkeler listesi belli oldu. Türkiye'nin de yer aldığı listede ayrıca insanların birbirlerini neden aldattığı da açıklandı.

Eşlerini en çok aldatan ülkeler Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report isimli online portalların ortak çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

En sadakatsiz ilk 10 ülkenin sıralandığı araştırmada ABD birincilik koltuğunu kimseye kaptırmazken onu sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland izledi.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 71'i en az bir kez partnerlerini aldattıklarını itiraf ederken, Almanya'da ise bu oran yüzde 68, Birleşik Krallık'ta yüzde 66 ve Tayland'da yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Sıralamada Brezilya ve Fransa yüzde 57 aldatma oranıyla 5'inci sırayı paylaşırken altıncı sıradaki Rusya'da bu oran yüzde 53 olarak tespit edildi.

Yedinci sıradaki Japonya'da eşini aldatanların oranı yüzde 49 olarak kayıtlara geçerken Japonya'yı yüzde 46 ile Romanya ve yüzde 44 ile Avustralya takip etti.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

Sıralamanın onuncu sırasında ise Türkiye ve Kanada yer aldı. Her iki ülke de yüzde 27'lik aldatma oranıyla 10'uncu sırayı paylaştı.

NEDEN ALDATIYORLAR ?

Ankete katılanlar partnerlerini ya da eşlerini neden aldattıkları konusunda bilgi de paylaştı. Dünya genelinde eşini aldatan erkeklerin yüzde 44'ü daha eğlenceli bir deneyim yaşamak için aldattığını söylerken kadınların yüzde 40'ı da daha çok arzulanmak istedikleri için ilişkiye girdiklerini söyledi. Araştırmaya katılan 10 erkekten biri ve 10 kadından biri eşlerini intikam için aldattıklarını duyurdu.

Anket çalışmasında öne çıkan diğer detaylar:

- İlişkilerin yüzde 25'i bir haftadan az sürüyor, yüzde 65'i ilk altı ay içinde sona eriyor. Sadece yüzde 10'u uzun süreli ilişkilere dönüşüyor.

- Her iki kişiden sadece biri (yüzde 52.1) ilişkiyi itiraf ediyor.

- İtirafın ardından çiftlerin yüzde 54.5'i hemen, yüzde 29.9'u ise bir süre sonra ayrılıyor. Araştırmaya göre, yüzde 15.6'sı sürekli olarak birlikte kalmaya devam ediyor.