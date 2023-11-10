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Pazarda yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Pazarda yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı
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Şehir dışından Aydın Nazilli ilçesine gelen ve pazardaki vatandaşlardan yankesicilik yöntemiyle 20 bin TL'ye yakın para çalan şüpheli, suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde il dışından gelerek Perşembe Pazarı’nda yankesicilik yöntemiyle iki vatandaştan yaklaşık 20 bin lira çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

20 BİN TL ÇALDILAR

Ekim ve Kasım ayı içerisinde Nazilli’de kurulan Perşembe Pazarı’nın kalabalık olmasını fırsat kollayan M.U isimli şahıs çeşitli tarihlerde yaklaşık 20 bin lira yankesicilik suretiyle 2 vatandaşın cebinden para çaldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Perşembe Pazarı’nda tedbirlerini artıran polis ekipleri tespit ettiği M.U isimli şahsı takibe aldı. M.U yine bir vatandaşın cebinden yankesicilik suretiyle bir miktar para çaldı ve polis tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan paralar M.U’nun üzerinden bulunarak mağdurlara teslim edildi. M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Etiketler pazar yankesici yakalanma
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