Organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in avukatlarının pasaportları iptal edildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in avukatlarının pasaportları, iptal edildi. Peker’in avukatlarından Ersan Barkın, Akıncı Üssü davasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun da müşteki olduğu davada müvekkilini temsil ediyor.

Son dönemlerde yayınladığı videolar ve iddialar ile gündemde olan Sedat Peker, vekaletinin bulunduğu avukatların pasaportlarının iptal edildiğini duyurdu.

Peker, son videosunda sözünü ettiği pasaport iptalini, 4 Haziran’da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda da dile getirmişti.

Independent Türkiye’den Can Bursalı’nın haberine göre, Sedat Peker’in avukatlarının pasaportları, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikler sayesinde iptal edildi.

Pasaport Kanunu’nun 22. maddesine göre, yurt dışına çıkması mahkemece yasaklananlar, ülkeden ayrılmaları genel güvenlik bakımından sakıncalı olanlar ile terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olanlara pasaport verilmiyor. Bu kişilere pasaport verilmişse de geri alınıyor.

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDAKİ AVUKATI DA PASAPORTSUZ KALDI

Sedat Peker’in vekaletinin bulunduğu 6 avukatının pasaportu da bu madde işletilerek iptal edildi. Pasaportu iptal edilen avukatlardan biri de Ersan Barkın.

Barkın, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan eski albay Ahmet Özçetin’in arabasından çıkan 26 kişilik listede, Sedat Peker’in de isminin yer alması nedeniyle katıldığı davada, müvekkilini temsil ediyor.