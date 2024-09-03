Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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