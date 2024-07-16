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Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. 

DHA

Etiketler pençe kilit ırak mühimmat
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