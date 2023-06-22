Pençe Kilit harekatından acı haber! 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
DHA
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