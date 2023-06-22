  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pençe Kilit harekatından acı haber! 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit harekatından acı haber! 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit harekatından acı haber! 1 asker şehit oldu
Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. 

DHA

Etiketler pençe kilit operasyon hareket şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paris'te büyük patlama! Onlarca yaralı var
Barış Terkoğlu: ''Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak!''
Çapa Tıp Fakültesi mezuniyetinde Hipokrat Yemini'ne sansür
Nesrin Cavadzade'nin cesur dekeltesi düğüne damgasını vurdu
Yaz buraya uğramadı! Haziran ayında 3 metre kar
SGK uzmanı memur ve emeklinin ''kesin'' zammını açıkladı
Cem Uzan'dan canlı yayında ''AK Parti sözcüsü gibi'' eleştirisine çok sert yanıt
Bu güzellik yarışması bildiğiniz güzellik yarışmalarından değil
3 yıl önceki depremin ardından deprem konutlarının son hali görüntülendi
Eda Ece evlendi... İşte düğünden ilk kareler...