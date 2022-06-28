Pençe-Kilit harekatından acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur." denildi.
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