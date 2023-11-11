Peş peşe afet uyarısı! İstanbul'da turuncu alarm verildi

Meteoroloji, AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Yurdun batısı fırtına ve kuvvetli yağışın etkisi altına girdi. Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Valiliği ise il genelinde önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları uyardı.

AKOM: 11-12 KASIM'A DİKKAT!

AKOM tarafından sosyal medya hesabından, "11-12 Kasım Fırtına ve Yağış uyarısı" başlığıyla yapılan açıklama ise "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın, pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir" denildi.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD, cep telefonlarına uyarı mesajı yollayarak kuvvetli sağanak ve rüzgara karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

AFAD mesajında, "Meteoroloji'ye göre bugün ilçenizde kuvvetli sağanak ve rüzgar beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, hortum, çatı uçmasına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.