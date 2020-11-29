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  3. 29 Kasım 2020 13:23

Pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira ceza

Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan Pitbull cinsi 4 tane köpek besleyen kişiye 38 bin 252 lira ceza kesildi.

Pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira ceza
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Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, polis yardımıyla evde arama yaptı.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer aldığı tespit edilen 4 köpek, Çaycuma Hayvan Barınağı'na yerleştirildi. Köpeklerin sahibi H.Ö'ye, toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.
 

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